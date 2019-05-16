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Ракурс
Фракція «Народний фронт» може покинути коаліцію. Фото: Фокус

Фракція «Народний фронт» може покинути коаліцію — ЗМІ

16 тра 2019, 15:54
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Фракція парламенту «Народний фронт» може вийти з коаліції. Відповідне питання планують обговорити на майбутньому засіданні фракції цієї п’ятниці.

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Вихід з парламентської коаліції істотно вплине на обставини справ у Верховній Раді. Так, якщо в парламенті не буде правлячої коаліції, це стане перешкодою на шляху можливого розпуску Ради новообраним президентом. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на джерело близьке до парламенту.

Якщо правляча коаліція зникне, парламент повинен буде оголосити про 30-денний термін для формування нового об'єднання. Тільки після закінчення цього терміну, якщо коаліція не буде створена, президент зможе розпустити парламент і оголосити про дострокові вибори.

Коаліцію «Європейська Україна» створили в 2014 році. В її складі перебувають фракції: «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка», «Радикальна партія Олега Ляшка», об'єднання «Самопоміч» та «Батьківщина». Всього в коаліції налічується 302 депутата.

Зазначимо, що радикали, «Самопоміч», «Батьківщина» і «БПП» вже заявили про можливий вихід з коаліції.

Як раніше повідомляв «Ракурс», дострокове припинення повноважень Верховної Ради, на думку експерта, нічого не змінить.


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