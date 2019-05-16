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Ракурс
Фракция «Народный фронт» может покинуть коалицию. Фото: Фокус

Фракция «Народный фронт» может покинуть коалицию — СМИ

16 мая 2019, 15:54
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Фракция парламента «Народный фронт» может выйти из коалиции. Соответствующий вопрос планируют обсудить на будущем заседании фракции в эту пятницу.

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Выход из парламентской коалиции существенно повлияет на обстоятельства дел в Верховной Раде. Так, если в парламенте не будет правящей коалиции, это станет препятствием на пути возможного роспуска Рады новоизбранным президентом. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник близкий к парламенту.

Если правящая коалиция исчезнет, парламент должен будет объявить о 30-дневном сроке для формирования нового объединения. Только по истечении этого срока, если коалиция не будет создана, президент сможет распустить парламент и объявить о досрочных выборах.

Коалицию «Европейская Украина» создали в 2014 году. В ее составе находятся фракции: «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», «Радикальная партия Олега Ляшко», объединение «Самопомич» и «Батькивщина». Всего в коалиции насчитывается 302 депутата.

Отметим, что радикалы, «Самопомич», «Батькивщина» и «БПП» уже заявили о возможном выходе из коалиции.

Как ранее сообщал «Ракурс», досрочное прекращение полномочий Верховной Рады, по мнению эксперта, ничего не изменит.


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