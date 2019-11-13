Призыв в армию: в «Слуге народа» рассказали, почему хотят его отменить. Фото: Минобороны

https://racurs.ua/n129370-prizyv-v-armiu-v-sluge-naroda-rasskazali-pochemu-hotyat-ego-otmenit.html

Ракурс

Отмена призыва в армию поспособствует созданию профессиональных Вооруженных сил в Украине по стандартам, которым привержено НАТО.

Loading...

Народный депутат от партии «Слуга народа», представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук заявила, комментируя возможность создания в Украине профессиональных войск, что на это уйдет несколько лет, передает ее слова «Обозреватель».

Верещук уточнила, что в обществе уже много лет идет обсуждение, кто более эффективен на поле боя — профессиональный боец или 18-летний юноша, которого отправили в армию сразу после школы.

По словам нардепа, сокращение призыва в армию неразрывно связано с наращиванием профессиональных военных сил в Украине. И это потребует больших вложений из госбюджета.

Верещук также считает, что существующие военно-учетные специальности нужно реформировать, поскольку современная Украина не может жить по лекалам СССР.

Напомним, что несколько дней назад министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступил с предложением отменить обязательный призыв на срочную военную службу. Чиновник считает, что Украине нужно руководствоваться стандартами НАТО, чтобы создать профессиональное, подготовленное и оснащенное войско.