Призов до армії: у «Слузі народу» розповіли, чому хочуть його скасувати. Фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n129370-pryzov-do-armiyi-v-sluzi-narodu-rozpovily-chomu-hochut-yogo-skasuvaty.html

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Скасування призову до армії посприяє створенню професійних Збройних сил в Україні за стандартами, яким слідує НАТО.

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Народний депутат від партії «Слуга народу», представник Кабміну у Верховній Раді Ірина Верещук заявила, коментуючи можливість створення в Україні професійних військ, що на це піде кілька років, передає її слова «Обозреватель».

Верещук уточнила, що в суспільстві вже багато років триває обговорення, хто більш ефективний на полі бою — професійний боєць чи 18-річний юнак, якого відправили до армії одразу після школи.

За словами нардепа, скорочення призову до армії нерозривно пов’язане з нарощуванням професійних військових сил в Україні. І це потребує великих вливань із держбюджету.

Верещук також вважає, що існуючі військово-облікові спеціальності потрібно реформувати, оскільки сучасна Україна не може жити за лекалами СРСР.

Нагадаємо, що кілька днів тому міністр оборони України Андрій Загороднюк виступив із пропозицією скасувати обов’язковий призов на строкову військову службу. Чиновник вважає, що Україні потрібно керуватися стандартами НАТО, щоби створити професійне, підготовлене й оснащене військо.