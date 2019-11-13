Facebook Pay: соцмережа запустить нову систему електронних платежів. Фото: Needpix.com

https://racurs.ua/ua/n129367-facebook-pay-socmereja-zapustyt-novu-systemu-elektronnyh-platejiv-foto.html

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Facebook за допомогою своєї системи платежів планує зробити торгівлю в інтернет-просторі більш надійною, доступною і безпечною. Користуючись нею, можна буде здійснювати оплату з залученням інших соцмереж і месенджерів.

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За допомогою Facebook Pay користувачі з усього світу зможуть оплачувати товари і послуги через Messenger, Instagram та WhatsApp. Так глобальна соціальна мережа намагається допомогти бізнесу, що лише стартує, або такому, який вже має вагу на ринку, повідомляє Facebook Newsroom.

Через додатки соцмережі вже проводять торговельні операції. Але нова система допоможе значно спростити транзакції та посилити безпеку всієї платіжної інформації.

Зокрема, нова система Facebook дозволить:

додавати кращі способи оплати й керувати ними;

переглядати історію платежів;

отримувати підтримку в режимі реального часу за допомогою чат-ботів.

Запровадження нової системи почнеться вже цього тижня. Спочатку її апробують на юзерах зі США, а потім почнеться поступове підключення інших країн.

Нагадаємо, що минулого місяця компанія Facebook у тестовому режимі запустила свій власний сервіс новин — розділ Facebook News. Завдяки цьому користувачі зі всього світу зможуть отримувати доступ до публікацій декількох десятків засобів масової інформації, серед яких Wall Street Jornal, Wasington Post та Fox News.