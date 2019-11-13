Facebook Pay: соцсеть запустит новую систему электронных платежей. Фото: Needpix.com

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Facebook с помощью своей системы платежей планирует сделать торговлю в интернет-пространстве более надежной, доступной и безопасной. Используя ее, можно будет совершать оплату с привлечением других соцсетей и мессенджеров.

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С помощью Facebook Pay юзеры со всего мира смогут оплачивать товары и услуги через Messenger, Instagram и WhatsApp. Так глобальная социальная сеть старается помочь начинающему и уже состоявшемуся бизнесу, сообщает Facebook Newsroom.

Благодаря приложениям соцсети уже совершаются торговые операции. Но новая система поможет значительно упростить транзакции и усилить безопасность всей платежной информации.

В частности, новая система Facebook позволит:

добавлять предпочтительные способы оплаты и управлять ими;

просматривать историю платежей;

получать поддержку в режиме реального времени посредством чат-ботов.

Внедрение новой системы начнется уже на этой неделе. Сначала ее апробируют на юзерах из США, а потом начнется постепенное подключение других стран.

Напомним, что в прошлом месяце компания Facebook в тестовом режиме запустила свой собственный сервис новостей — раздел Facebook News. Благодаря этому, пользователи со всего мира смогут получать доступ к публикациям нескольких десятков средств массовой информации, среди которых Wall Street Jornal, Wasington Post и Fox News.