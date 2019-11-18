Погода в Україні на 19 листопада: очікуються заморозки і густий туман. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n129590-pogoda-v-ukrayini-na-19-lystopada-ochikuutsya-zamorozky-i-gustyy-tuman-karta.html

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Погода в Україні 19 листопада буде прохолодною, але кардинальних температурних змін не станеться. По всій території країни буде туман, а заморозки — лише на сході.

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Завтра та в наступні дві доби значних опадів не очікується. Вночі, 20 листопада у північних областях, а також 21 листопада на заході країни місцями пройдуть короткочасні дощі. Найтепліше буде на Одещині та в Криму, йдеться на сторінці Українського гідрометеорологічного центру в Facebook.

У західних та південних областях вночі від 2° до 8° тепла, вдень — від 8° до 15° тепла. На решті територій вночі — від 0° до 5° тепла. У ніч з 18 на 19 листопада на сході країни очікується від 1° до 5° морозу.

Погода в Києві 19 листопада буде прохолодною. Температура вночі становитиме 3−5° тепла, вдень 6−8° тепла. Вітер південно-східний 5−10 м/с.

У Львові стовпчики термометра вночі покажуть 5−7°, вдень — 12−14°. Без істотних опадів.

В Одесі також буде без істотних опадів. Температура повітря вночі — 7−9°, вдень — 10−12°.

У Дніпрі завтра вночі температура складатиме 0−2° тепла, а вдень очікується 5−7° вище нуля.

У Харкові на завтрашній день синоптики спрогнозували також прохолодну погоду. Вночі температура повітря від 0° до 2° тепла, вдень 5−7° вище нуля.

Тумани погіршуватимуть видимість у більшості областей країни. Хоча це спостерігатиметься нерівномірно — найближчої ночі й у вівторок вранці. Видимість складе 200−500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Геомагнітна активність в Україні буде відносно спокійною. Завтра слід очікувати лише невеликі збурення у другій половині дня, а післязавтра — протягом усього дня.

Нагадаймо, на сьогодні, 18 листопада Укргідрометцентр прогнозував хмарність із проясненнями, опадів не очікується.