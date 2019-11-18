Погода в Украине на 19 ноября: ожидаются заморозки и густой туман. Фото: Слово и Дело

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Погода в Украине 19 ноября будет прохладной, но кардинальных температурных изменений не ожидается. По всей территории страны будет туман, а заморозки — лишь на востоке.

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Завтра и в ближайшие трое суток значительных осадков не ожидается. Ночью 20 ноября в северных областях, а также 21 ноября на западе страны местами пройдут кратковременные дожди. Теплее всего будет в Одесской области и в Крыму, говорится на странице Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

В западных и южных областях ночью от 2° до 8° тепла, днем —​- от 8° до 15° тепла. На остальной территории ночью — от 0° до 5° тепла. В ночь с 18 на 19 ноября на востоке страны ожидается от 1° до 5° мороза.

Погода в Киеве 19 ноября будет прохладной. Температура ночью 3−5° тепла, днем ​​6−8° тепла. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

Во Львове столбики термометра ночью покажут 5−7°, днем ​​— 12−14°. Без существенных осадков.

В Одессе также без существенных осадков. Температура воздуха ночью — 7−9°, днем ​— 10−12°.

В Днепре завтра ночью температура составит 0−2° тепла, а днем ​​ожидается 5−7° выше нуля.

В Харькове на завтрашний день синоптики спрогнозировали также прохладную погоду. Ночью температура воздуха от 0° до 2° тепла, днем ​​5−7° выше нуля.

Туманы будут ухудшать видимость в большинстве областей страны. Хотя это будет наблюдаться неравномерно — ближайшей ночью и во вторник утром. Видимость составит 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Геомагнитная активность в Украине будет относительно спокойной. Завтра следует ожидать лишь небольшие возмущения во второй половине дня, а послезавтра — в течение всего дня.

Напомним, сегодня, 18 ноября Укргидрометцентр прогнозировал облачность с прояснениями, осадков не ожидается.