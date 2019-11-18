Возвращение кораблей: Украина проведет экспертизу, чтобы выяснить состояние катеров

Возвращение кораблей: Украина проведет экспертизу, чтобы выяснить состояние катеровhttps://racurs.ua/n129599-vozvraschenie-korabley-ukraina-provedet-ekspertizu-chtoby-vyyasnit-sostoyanie-katerov.htmlРакурс
Украина проведет экспертизу возвращенных сегодня Россией кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу».
Экспертиза должна показать, в каком состоянии эти корабли и не были ли с них изъяты оборудование и документация. Об этом говорится в комментарии МИДа Украины в связи с возвращением кораблей.
В украинском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что с момента незаконного задержания и захвата Россией украинских военных кораблей, направлявшихся в Азовское море через Керченский пролив, прошло 358 дней.
Эти корабли были обстреляны и захвачены российскими военными 25 ноября 2018 года.
Несмотря на возвращение кораблей, судебный спор в связи с этим инцидентом продолжается, сформирован арбитражный трибунал, первое заседание которого состоится уже 21 ноября.
Иммунитеты военных судов является основополагающим принципом международного обычного и морского права. Никто не имеет права их нарушать, а в случае нарушения виновные должны понести полную ответственность, — подчеркивают в МИДе.
Напомним, в МИДе РФ утверждают, что корабли Украине возвращены на «ответственное хранение» и они «вещественными доказательствами» в уголовном производстве о якобы незаконном пересечении украинскими военными российской границы.