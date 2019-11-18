Повернення кораблів: Україна проведе експертизу, щоб з’ясувати стан катерів

Захоплені Росією восени минулого року кораблі, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n129599-povernennya-korabliv-ukrayina-provede-ekspertyzu-schob-z-yasuvaty-stan-kateriv.html

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Україна проведе експертизу повернутих сьогодні Росією кораблів «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу».

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Експертиза має показати, в якому стані ці кораблі та чи не було з них вилучено обладнання й документацію. Про це йдеться у коментарі МЗС України у зв’язку з поверненням кораблів.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголошують, що з моменту незаконного затримання та захоплення Росією український військових кораблів, що прямували до Азовського моря через Керченську протоку, минуло 358 днів.

Ці кораблі були обстріляні та захоплені російськими військовими 25 листопада 2018 року.

Попри повернення кораблів, судовий спір у зв’язку з цим інцидентом триває, сформовано арбітражний трибунал, перше засідання якого відбудеться вже 21 листопада.

Імунітети військових суден є основоположним принципом міжнародного звичаєвого та морського права. Жоден не має права їх порушувати, а у разі порушення винні мають понести повну відповідальність, — наголошують в МЗС.

Нагадаємо, в МЗС РФ стверджують, що кораблі Україні повернуто на «відповідальне зберігання» і вони є «речовими доказами» у кримінальному провадженні щодо нібито незаконного перетину українськими військовими російського кордону.