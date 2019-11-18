Первая леди готова приучать украинских детей правильно питаться, фото: instagram

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Ракурс

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, заявила о необходимости реформы питания в школах.

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Первая леди считает, что следует приучать детей правильно питаться. Об этом она сообщила в интервью Vogue.

По ее мнению, малыши с раннего детства должны знать разницу между брокколи и колбасой. О пользе или вреде такой еды они совсем не думают. Часто отсутствие контроля относительно правильного питания приводит к развитию различных заболеваний. Зеленская назвала заболевания желудочно-кишечного тракта самыми распространенными проблемами со здоровьем у детей.

Осенью первая леди провела круглый стол с профильными министерствами. Чиновники Министерства здравоохранения заявили, что намерены в 2020 году представить новую программу школьного питания.

Ранее в команде Зеленского предложили давать стипендии детям, которые проживают на территории оккупированного Крыма. Фонд для поддержки одаренных детей объявил о планах создать представительство президента Украины в регионе.