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Перша леді готова привчати українських дітей правильно харчуватися, фото: instagram

Зеленська зібралася привчати українських дітей правильно харчуватися

18 лис 2019, 16:19
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Олена Зеленська, дружина президента України Володимира Зеленського, заявила про необхідність реформи харчування в школах.

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Перша леді вважає, що слід привчати дітей правильно харчуватися. Про це вона повідомила в інтерв’ю Vogue.

На її думку, малюки з раннього дитинства повинні знати різницю між брокколі і ковбасою. Про користь чи шкоду такої їжі вони зовсім не думають. Часто відсутність контролю щодо правильного харчування призводить до розвитку різних захворювань. Зеленська назвала захворювання шлунково-кишкового тракту найпоширенішими проблемами зі здоров’ям у дітей.

Восени перша леді провела круглий стіл з профільними міністерствами. Чиновники Міністерства охорони здоров’я заявили, що мають намір в 2020 році представити нову програму шкільного харчування.

Раніше в команді Зеленського запропонували давати стипендії дітям, які проживають на території окупованого Криму. Фонд для підтримки обдарованих дітей оголосив про плани створити представництво президента України в регіоні.


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