ВВП України зросте до 3,6% — Світовий банк. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n129648-vvp-v-ukrayini-zroste-do-3-6-svitovyy-bank.html

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Валовий внутрішній продукт України у 2019 році ще підвищиться до 3,6%.

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Зокрема, рівень ВВП зміниться з 3,4% до 3,6%, повідомила сьогодні на прес-конференції у Києві старший економіст Світового банку Анастасія Головач, інформує «Інтерфакс-Україна».

Експерт зазначила, що зростання ВВП до 3,6% вважає хорошим показником, але для збереження нинішніх темпів економічного зростання знадобиться зростання іноземних інвестицій в Україну.

За умови швидких реформ вже в найближчі місяці очікуємо, що Україна зможе зберегти темпи економічного зростання на рівні 3,7% у 2020 році та прискорити їх до 4,2% у 2021-му, — додала представник Світового банку.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) — один із найважливіших показників розвитку економіки країни. Він характеризує кінцевий результат виробничої діяльності підприємств у сфері матеріального та нематеріального виробництва.

Раніше Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило два сценарії зростання ВВП у 2020 році. Згідно з реалістичними оцінками, цей показник становитиме 3,7%, за оптимістичними — 4,8%.