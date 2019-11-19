Джуліан Ассандж, фото: Cancillería del Ecuador

https://racurs.ua/ua/n129653-schodo-zasnovnyka-wikileaks-djuliana-assandja-prypynene-slidstvo-yake-tryvalo-dev-yat-rokiv.html

Ракурс

Прокуратура Швеції припинила слідство щодо Джуліана Ассанджа, засновника міжнародної організації WikiLeaks, яка займається витоками та публікацією таємної інформації.

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Слідство у справі про зґвалтування щодо Ассанджа тривало дев’ять років, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на прес-конференцію прокурора Єви-Марі Перссон.

За словами Перссон, справу припинили, оскільки під час додаткового розслідування, проведеного влітку та восени, стало зрозуміло, що усні свідчення, за якими звинувачували Ассанджа, є «недостатньо переконливими».

Це пов’язано з довгим часом, що пройшов з моменту інциденту. Пам’ять тьмяніє з природних причин, — наголосила Перссон.

Також прокурор зазначила, що не має наміру опитувати самого Ассанджа, оскільки його свідчення, на думку Перссон, не допоможуть з’ясувати, що сталося.

Ассандж заснував WikiLeaks у 2006 році. Широковідомим цей проект став після публікації секретних матеріалів про участь США у війнах в Афганістані та Іраку.

У 2010 році Ассанджа у Швеції дві жінки звинуватили в зґвалтуванні, двох випадках сексуального домагання і «незаконному примушуванні». Ці злочини він нібито здійснив протягом двох днів, коли перебував з візитом у Швеції.

Ассанджа було оголошено в міжнародний розшук. З 2012 року він переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні.

У квітні 2019 року його затримали за виданим у 2012 році ордером через неявку в суд. Згодом його засудили до 11 місяців та двох тижнів позбавлення волі за порушення умов дострокового звільнення. У грудні відбуватимуться слухання щодо екстрадиції Ассанджа до США, де його звинувачують у шпигунстві та розголошенні секретної інформації.