Джулиан Ассандж, фото: Cancillería del Ecuador

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Прокуратура Швеции прекратила следствие относительно Джулиана Ассанжа, основателя международной организации WikiLeaks, которая занимается утечками и публикацией секретной информации.

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Следствие по делу об изнасиловании относительно Ассанжа продолжалось девять лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-конференцию прокурора Евы Мари Перссон.

По словам Перссон, дело прекратили, поскольку во время дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало понятно, что устные показания, по которым обвиняли Ассанжа, является «недостаточно убедительными».

Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам, — отметила Перссон.

Также прокурор отметила, что не намерен опрашивать самого Ассанжа, поскольку его показания, по мнению Перссон, не помогут выяснить, что произошло.

Ассандж основал WikiLeaks в 2006 году. Широко известным этот проект стал после публикации секретных материалов об участии США в войнах в Афганистане и Ираке.

В 2010 году Ассанджа в Швеции две женщины обвинили в изнасиловании, двух случаях сексуального домогательства и «незаконном принуждении». Эти преступления он якобы совершил в течение двух дней, когда находился с визитом в Швеции.

Ассандж был объявлен в международный розыск. С 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

В апреле 2019 года он был задержан по выданному в 2012 году ордеру из-за неявки в суд. Впоследствии его приговорили к 11 месяцам и двух неделям лишения свободы за нарушение условий досрочного освобождения. В декабре пройдут слушания по экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в шпионаже и разглашении секретной информации.