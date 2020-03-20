Uber. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n135530-uber-na-vremya-karantina-budet-vozit-vrachey-besplatno-minzdrav.html

Ракурс

Министерство здравоохранения Украины заключило со службой такси Uber договор о бесплатной перевозке медработников к местам работы. Договор будет действовать на протяжении коронавирусного карантина.

Данной услугой смогут воспользоваться медработники городов Украины, в которых работает Uber. Это Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница, сообщает пресс-служба Минздрава.

Данный договор заключался при участии органов местного самоуправления.

Согласно договору, Uber предоставляет медработникам 10 тыс. поездок для того, чтобы они могли добраться до своих рабочих мест.

Как ранее писал «Ракурс», мэр Киева Виталий Кличко во время сегодняшнего брифинга заявил, что службы такси Uber, Uklon и Bolt выразили готовность бесплатно перевозить медработников столицы во время коронавирусного карантина.