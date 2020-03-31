СБУ. Фото: KP.UA

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Российские спецслужбы всеми силами пытаются заполучить доступ к секретной информации, поэтому предпринимают попытки склонить к сотрудничеству украинских офицеров из высшего руководства Вооруженных сил Украины. Одной из целей вражеских спецслужб стал заместитель командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Украинский офицер поддерживал контакты со своими бывшими коллегами с Крыма, которые переметнулись на сторону врага. Сейчас они являются кадровыми сотрудниками ФСБ РФ, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Бывшие украинские военнослужащие Андрей Гапоненко, Петр Зима и Дмитрий Пилипченко во время аннексии Крыма в 2014 году перешли на сторону врага и в марте того же года предлагали своему коллеге последовать их примеру.

Офицер отказался от «заманчивого предложения» бывших коллег и уехал из Крыма на материковую Украину. Позже он был назначен заместителем командующего ВМС ВСУ и имел допуск к секретной информации в сфере обороны.

Несмотря на это, украинский офицер продолжал поддерживать контакты с предателями Гапоненко, Зимой и Пилипченко. Он неоднократно встречался с ними во время своих поездок в Крым к родственникам. Также общение происходило в телефонном режиме.

Российские агенты во время разговоров постоянно интересовались о морально-психологическом состоянии украинских моряков, об уровне материального обеспечения армии, а также заводили разговор о высшем руководстве ВМС ВСУ.

В настоящее время решается вопрос относительно отстранения данного украинского офицера от доступа к государственной тайне, а также о его увольнении с военной службы.