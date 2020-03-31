СБУ. Фото: KP.UA

https://racurs.ua/ua/n136058-rosiyski-specslujby-namagalysya-zaverbuvaty-zastupnyka-komanduvacha-vms-zsu-video.html

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Російські спецслужби всіма силами намагаються дістати доступ до секретної інформації, тому пробують схилити до співпраці українських офіцерів із вищого керівництва Збройних сил України. Однією з цілей ворожих спецслужб став заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України.

Український офіцер підтримував контакти зі своїми колишніми колегами з Криму, які перейшли на бік ворога. Зараз вони є кадровими співробітниками ФСБ РФ, повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Колишні українські військовослужбовці Андрій Гапоненко, Петро Зима і Дмитро Пилипченко під час анексії Криму в 2014 році перейшли на бік ворога і в березні того ж року пропонували своєму колезі наслідувати їхній приклад.

Офіцер відмовився від «привабливої ​​пропозиції» колишніх колег і поїхав з Криму на материкову Україну. Пізніше він був призначений заступником командувача ВМС ЗСУ і мав допуск до секретної інформації у сфері оборони.

Незважаючи на це, український офіцер продовжував підтримувати контакти зі зрадниками Гапоненком, Зимою та Пилипченком. Він неодноразово зустрічався із ними під час своїх поїздок в Крим до родичів. Також спілкування відбувалося у телефонному режимі.

Російські агенти під час розмов постійно цікавилися про морально-психологічний стан українських моряків, рівень матеріального забезпечення армії, а також заводили розмову про вище керівництво ВМС ЗСУ.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення даного українського офіцера від доступу до державної таємниці, а також про його звільнення з військової служби.