Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Нові 130 хворих COVID-19 і найбільший приріст смертей, фото — Ракурс

Нові 130 хворих COVID-19 і найбільший приріст смертей: статистика коронавірусу 4 квітня

4 кві 2020, 22:25
999

Коронавірус продовжує поширюватися Україною і увечері 4 квітня Центр громадського здоров’я МОЗ повідомив вже про 1 тис. 225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Це майже на 130 хворих більше, ніж медики повідомляли сьогодні вранці (1 тис. 96 випадків). Впродовж дня від коронавірусу загинули 9 громадян.

Ранкове зведення МОЗ повідомляло про 23 смерті, наразі зареєстровані вже 32 летальні випадки. Одужали 25 осіб.

Лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила від початку пандемії в Україні 5 тис. 463 тести, з яких ще 253 на стадії обробки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини за темою

Показати більше