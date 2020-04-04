Нові 130 хворих COVID-19 і найбільший приріст смертей, фото — Ракурс

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Коронавірус продовжує поширюватися Україною і увечері 4 квітня Центр громадського здоров’я МОЗ повідомив вже про 1 тис. 225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Це майже на 130 хворих більше, ніж медики повідомляли сьогодні вранці (1 тис. 96 випадків). Впродовж дня від коронавірусу загинули 9 громадян.

Ранкове зведення МОЗ повідомляло про 23 смерті, наразі зареєстровані вже 32 летальні випадки. Одужали 25 осіб.

Лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила від початку пандемії в Україні 5 тис. 463 тести, з яких ще 253 на стадії обробки.