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Нові 130 хворих COVID-19 і найбільший приріст смертей, фото — Ракурс
Нові 130 хворих COVID-19 і найбільший приріст смертей: статистика коронавірусу 4 квітняhttps://racurs.ua/ua/n136255-novi-130-hvoryh-covid-19-i-naybilshyy-pryrist-smertey-statystyka-koronavirusu-4-kvitnya.htmlРакурс
Коронавірус продовжує поширюватися Україною і увечері 4 квітня Центр громадського здоров’я МОЗ повідомив вже про 1 тис. 225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Це майже на 130 хворих більше, ніж медики повідомляли сьогодні вранці (1 тис. 96 випадків). Впродовж дня від коронавірусу загинули 9 громадян.
Ранкове зведення МОЗ повідомляло про 23 смерті, наразі зареєстровані вже 32 летальні випадки. Одужали 25 осіб.
Лабораторія Центру громадського здоров’я дослідила від початку пандемії в Україні 5 тис. 463 тести, з яких ще 253 на стадії обробки.
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