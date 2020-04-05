Породілля в Івано-Франківську померла не через COVID-19

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Коронавірусом в Україні інфіковані вже щонайменше 1 тис. 225 осіб. В Івано-Франківську 1 квітня померла вагітна жінка, у якої була підозра на коронавірус, адже після розтину лікарі побачили, що у неї було запалення легень. Це один із симптомів коронавірусу, тому її аналіз відправили до лабораторії.

Проте інфікування не підтвердилося. ПЛР-тест показав негативний результат. Про це у своєму відеозверненні в Facebook розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, «це свідчить про те, що жінка померла з іншої причини».

Він також додав, що в області зафіксували вже 94 випадки інфікування COVID-19, шість з них летальні. В Івано-Франківську — 34 хворих. У медичних закладах перебувають 179 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Також до лікарні міста госпіталізували вагітну жінку, у якої підтвердили COVID-19.

З усіх хворих шестеро пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Також коронавірусом інфіковані 16 дітей, проте в усіх них легка форма хвороби.

Зазначимо, жінка на 36-му тижні вагітності померла в міському пологовому будинку 1 квітня. Під час розтину в неї виявили пневмонію (один з основних симптомів коронавірусу), тому направили аналізи на перевірку. Дитина жінки жива, вона в реанімації в стані середньої важкості.