Количество случаев коронавируса в мире продолжает расти, фото:

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Ракурс

Коронавирус SARS-CoV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, в мире обнаружили уже у более чем 1,27 млн человек.

Количество умерших инфицированных уже достигло почти 70 тыс. человек, вылечились свыше 262 тыс. Об этом сообщает Telegram канал BNO News.

Коронавирус уже обнаружен в 211 странах и территориях.

Сейчас страной с наибольшим количеством выявленных случаев коронавируса являются США, где уже зафиксированы более 335 тыс. инфицированных SARS-CoV-2 человек.

На втором месте в этом печальном рейтинге — Испания, которая недавно обошла по количеству обнаруженных случаев инфицирования Италию. В Испании в настоящее время обнаружены более 130,8 тыс. случаев коронавируса, более 12,5 тыс. инфицированных умерли, в Италии — зафиксированы почти 129 тыс. случаев инфицирования, почти 16 тыс. человек умерли.

В Германии зафиксированы более 100 тыс. случаев коронавируса, во Франции — почти 93 тыс.

Китай, который считается местом возникновения коронавируса и в течение длительного времени был мировым эпицентром этого заболевания, уже на шестом месте среди стран мира по количеству официально обнаруженных случаев коронавируса — более 83 4 тыс., более 3,3 тыс. инфицированных умерли.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в Италии эпидемия коронавируса и введенный в связи с ней карантин спровоцировали волну преступности.