Кількість випадків коронавірусу у світі продовжує зростати

https://racurs.ua/ua/n136284-epidemiya-koronavirusu-pomerly-vje-mayje-70-tys-infikovanyh-karta.html

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Коронавірус SARS-CoV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, у світі виявили вже у понад 1,27 млн осіб.

Кількість померлих інфікованих вже сягнула майже 70 тис. осіб, вилікувалися понад 262 тис. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

Коронавірус вже виявлено у 211 країнах та територіях.

Наразі країною з найбільшою кількістю виявлених випадків коронавірусу є США, де вже зафіксовано понад 335 тис. інфікованих SARS-CoV-2 людей.

На другому місці у цьому сумному рейтингу — Іспанія, яка нещодавно обійшла за кількістю виявлених випадків інфікування Італію. В Іспанії наразі виявлено понад 130,8 тис. випадків коронавірусу, понад 12,5 тис. інфікованих померли, в Італії — зафіксовано майже 129 тис. випадків інфікування, майже 16 тис. людей померли.

У Німеччині зафіксовано понад 100 тис. випадків коронавірусу, у Франції — майже 93 тис.

Китай, який вважається місцем виникнення коронавірусу та впродовж тривалого часу був світовим епіцентром цього захворювання, вже на шостому місці серед країн світу за кількістю офіційно виявлених випадків коронавірусу — понад 83,4 тис., понад 3,3 тис. інфікованих померли.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, в Італії епідемія коронавірусу та запроваджений у зв’язку з нею карантин спровокували хвилю злочинності.