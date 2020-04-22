Петр Порошенко, фото: Chatham House

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Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску к Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) насчет не проведенной проверки информации о возможном совершении пятым президентом Украины Петром Порошенко коррупционного правонарушения.

Подготовительное заседание по этому иску запланировано на 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Кто именно подал этот иск, не сообщается. В то же время отмечается, что в качестве третьих лиц без самостоятельных требований суд приобщил в этом деле на стороне ответчика компанию «Завод «Кузница на Рыбальском».

Кроме признания противоправной бездеятельности НАПК по не совершенной в отношении Порошенко проверки, истец также просит суд обязать принять меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности.

Напомним, осенью прошлого года в Государственном бюро расследований назвали производства, открытые в отношении Порошенко. Одним из них является производство относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующего отмывания доходов, полученных при продаже «Кузницы на Рыбальском».