Петро Порошенко, фото: Chatham House

https://racurs.ua/ua/n137082-ymovirna-korupciya-poroshenka-oask-vidkryv-provadjennya-cherez-ne-zdiysnenu-nazk-perevirku.html

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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відкрив провадження за позовом до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) щодо не здійсненої перевірки інформації про можливе вчинення п’ятим президентом України Петром Порошенком корупційного правопорушення.

Підготовче засідання за цим позовом заплановане на 16 червня. Про це повідомляє прес-служба суду.

Хто саме подав цей позов, не повідомляється. Водночас зазначається, що як третіх осіб без самостійних вимог суд долучив у цій справі на стороні відповідача компанію «Завод «Кузня на Рибальському».

Окрім визнання протиправною бездіяльності НАЗК стосовно не здійсненої щодо Порошенка перевірки, позивач також просить суд зобов’язати вжити заході, спрямовані на притягнення винних осіб до відповідальності.

Нагадаємо, восени минулого року в Державному бюро розслідувань назвали провадження, відкриті щодо Порошенка. Одним з них є провадження щодо можливого ухилення від сплати податків та подальшого відмивання доходів, одержаних під час продажу «Кузні на Рибальському».