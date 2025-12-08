Знімок тріо галактик, зроблений космічним телескопом «Хаббл», фото: NASA

NASA на своїх сторінках у соцмережах опублікувало фото «дружби на відстані» між двома галактиками, розташованими приблизно за 270 млн світлових років від Землі, у напрямку сузір’я Водолія.

На фото показано тріо галактик, відоме як Arp 295, дві з яких створили між собою міст із зірок довжиною 250 тис. світлових років, котрий таким чином з'єднує одна одну на відстані.

На фото ця зоряна смуга з'єднує галактику в центрі знімка, відому як Arp 295a, з іншою галактикою поза кадром над нею — Arp 295b. Слабка смуга світла простягається від неї як вгору, так і вниз. Потім міст спускається вниз під Arp 295a.

Інший член тріо — галактика Arp 295c — зображена на фото праворуч від Arp 295a і виглядає меншою та блакитнішою.

Коли галактики наближаються одна до одної, їхня гравітація може спотворювати їхні форми. Коли це відбувається, їх називають взаємодіючими галактиками; якщо вони наближаються одна до одної достатньо близько, вони можуть зрештою злитися в одну, — розповіли у NASA.

За оцінками учених, злиття галактик є звичайним явищем, і навіть очікується, що наша власна галактика Чумацький Шлях зіллється з нашим найближчим великим сусідом — галактикою Андромеда — через чотири мільярди років.