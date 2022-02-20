Космічний телескоп «Хаббл» зафіксував злиття трьох галактик, фото: Hubble

https://racurs.ua/ua/n167271-dyvovyjne-zlyttya-troh-galaktyk-zafiksuvav-habbl-foto.html

Ракурс

Три галактики, які, ймовірно, перебувають у процесі злиття, зняв космічний телескоп «Хаббл».

Цей об'єкт, відомий як галактика IC 2431, розташований на відстані 681 млн світлових років від Землі. На земному небі вона розміщена в сузір’ї Рака, повідомляє видання Phys.org.

«Хаббл» зняв те, що, схоже, є процесом злиття галактик, а також бурхливу суміш процесів утворення зірок і припливних викривлень, викликаних гравітаційною взаємодією цієї «галактичної трійки».

Густа хмара пилу приховує центр цього зображення, хоча світло від фонової галактики пробивається через зовнішні межі.

Це фото належить до серії спостережень «Хаббла», що досліджують дивні та незвичайні галактики, знайдені в рамках наукового проекту «Галактичний зоопарк».

В межах цього проекту астрономи, використовуючи потужну вдосконалену оглядову камеру «Хаббла», змогли розглянути деякі незвичайні галактики, виявлені волонтерами, котрі допомагають ученим у пошуку подібних об'єктів.

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Джерело: Phys.org