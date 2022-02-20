Ракурсhttps://racurs.ua/
Космический телескоп «Хаббл» зафиксировал слияние трех галактик, фото: Hubble
Удивительное слияние трех галактик зафиксировал «Хаббл» (ФОТО)https://racurs.ua/n167271-udivitelnoe-sliyanie-treh-galaktik-zafiksiroval-habbl.htmlРакурс
Три галактики, которые, возможно, находятся в процессе слияния, снял космический телескоп «Хаббл».
Этот объект, известный как галактика IC 2431, расположен в 681 млн световых лет от Земли. На земном небе она находится в созвездии Рака, сообщает издание Phys.org.
«Хаббл» снял то, что, похоже, является процессом слияния галактик, а также бурную смесь процессов образования звезд и приливных искажений, вызванных гравитационным взаимодействием этой «галактической тройки».
Густое облако пыли скрывает центр этого изображения, хотя свет от фоновой галактики пробивается через внешние границы.
Это фото относится к серии наблюдений «Хаббла», исследующих странные и удивительные галактики, найденные в рамках научного проекта «Галактический зоопарк».
В рамках этого проекта астрономы, используя мощную усовершенствованную смотровую камеру «Хаббла», смогли рассмотреть некоторые необычные галактики, обнаруженные волонтерами, помогающими учёным в поиске подобных объектов.
.
Источник: Phys.org