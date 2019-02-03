Ликвидация пожара, фото: ГСЧС

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Масштабный пожар на складских зданиях в Киеве в районе Дарницы ликвидировали сегодня в 14.30.

Очаг возгорания располагался в четырехэтажном здании по адресу улица Красноткацкая, 69. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По предварительной информации, загорелось складское помещение компании ООО «Адонис Проект», площадью 200 на 150 м, в котором хранились электроника, а также пластиковые и бумажные материалы.

Сообщение о пожаре спасатели получили вчера в 11.52. Спустя несколько часов площадь пожара достигла 10,5 тыс. кв. м, существовала угроза распространения огня на соседнее здание.

Дым от пожара ощущался даже на станции метро «Лесная».

Борьба с огнем продолжалась более суток.

Напомним, недавно крупный пожар в российском Кизляре (Дагестан) уничтожила два торговых центра и несколько магазинов, а также товар, который в них хранился. Площадь пожара составила 7 тыс. кв. м. Очаг возгорания располагался на техническом этаже, огонь впоследствии также охватил крышу здания.

В результате инцидента никто не пострадал — пожар вспыхнул 1 февраля примерно в 7.00 в торговом центре ТЦ «Планета Люкс», когда в здании еще не было посетителей и представителей администрации.