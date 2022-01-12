Пенсии в Украине. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n165609-uvelichenie-pensii-v-2022-godu-shmygal-nazval-schastlivchikov.html

Ракурс

Пенсии в Украине в 2022 году должны вырасти — такое обещание дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В 2022 году мы ставим своей целью продолжить политику повышения уровня пенсионного обеспечения для многих категорий украинцев, — заявил он 12 января во время заседания правительства.

По словам премьера, ожидается поэтапное увеличение выплат. С марта предполагается индексация пенсий, в том числе работающим пенсионерам.

Также программа доплат к пенсии касается лиц, которым исполнилось 70 лет. Кроме того, сделают перерасчеты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью.

Также повышение получат 65-летние украинцы из-за роста минимальной зарплаты.

В то же время минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30−35 лет составит 3 тыс. грн.

«Ракурс» сообщал, что с 1 января 2022 года планируется повышение пенсий ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Это новшество будет касаться почти 40 тыс. пенсионеров.