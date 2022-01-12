Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пенсии в Украине. Фото: 24 канал

Увеличение пенсии в 2022 году — Шмыгаль назвал счастливчиков

12 янв 2022, 14:51
999

Пенсии в Украине в 2022 году должны вырасти — такое обещание дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В 2022 году мы ставим своей целью продолжить политику повышения уровня пенсионного обеспечения для многих категорий украинцев, — заявил он 12 января во время заседания правительства.

По словам премьера, ожидается поэтапное увеличение выплат. С марта предполагается индексация пенсий, в том числе работающим пенсионерам.

Также программа доплат к пенсии касается лиц, которым исполнилось 70 лет. Кроме того, сделают перерасчеты для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью.

Также повышение получат 65-летние украинцы из-за роста минимальной зарплаты.


В то же время минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30−35 лет составит 3 тыс. грн.

«Ракурс» сообщал, что с 1 января 2022 года планируется повышение пенсий ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы. Это новшество будет касаться почти 40 тыс. пенсионеров.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров