Пенсії в Україні. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n165609-zbilshennya-pensiyi-u-2022-roci-shmygal-nazvav-schaslyvchykiv.html

Ракурс

Пенсії в Україні в 2022 році мають зрости — таку обіцянку дав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У 2022 році ми ставимо собі за мету продовжити політику підвищення рівня пенсійного забезпечення для багатьох категорій українців, — заявив він 12 січня під час засідання уряду.

За словами прем'єра, очікується поетапне збільшення виплат. З березня передбачається індексація пенсій, зокрема працюючим пенсіонерам.

Також програма доплат до пенсії буде стосуватися осіб, яким виповнилося 70 років. Окрім того, зроблять перерахунки для ліквідаторів аварії на ЧАЕС з інвалідністю.

Також підвищення отримають 65-річні українці через зростання мінімальної зарплати.

Водночас мінімальна пенсійна виплата для людей віком від 70 років зі стажем 30−35 років становитиме 3 тис. грн.

«Ракурс» повідомляв, що з 1 січня планується підвищення пенсій ліквідаторів аварії на ЧАЕС, що мають інвалідність та постраждалим від Чорнобильської катастрофи. Ця новація стосуватиметься майже 40 тис. пенсіонерів.