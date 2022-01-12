Ще одну категорію ліків звільнили від оподаткування

https://racurs.ua/ua/n165608-sche-odnu-kategoriu-likiv-zvilnyly-vid-opodatkuvannya-dokument.html

Ракурс

Кабінет міністрів звільнив від ПДВ ввезення ліків та медзасобів, які закупає Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).

Відповідне рішення уряд прийняв 12 грудня. Про це стало відомо з трансляції засідання Кабінету міністрів.

Кабмін прийняв рішення про скасування податку на додану вартість щодо операції з ввезення та постачання лікарський та медичних засобів, які закуповує МОЗ.

Восени уряд звільнив від оподаткування перелік обладнання та ліків проти COVID-19, що ввозяться в Україну.

Нагадаємо, що зарплата лікарів зростає з 1 січня 2022 року. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів.

Тепер лікарі (крім лікарів-інтернів) та професіонали з вищою немедичною освітою отримуватимуть щонайменше 20 тис. грн в місяць.

Не менше 13 тис. 500 грн отримуватимуть фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою.