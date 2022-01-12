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Ракурс
Підвищення зарплати лікарям затвердив Кабмін

Підвищення зарплати лікарям затвердив Кабмін

12 січ 2022, 14:12
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Зарплата лікарів зростає з 1 січня 2022 року. Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів.

Тепер лікарі (крім лікарів-інтернів) та професіонали з вищою немедичною освітою отримуватимуть щонайменше 20 тис. грн в місяць. Про це стало відомо з трансляції засідання уряду.

Не менше 13 тис. 500 грн отримуватимуть фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою.

За даними МОЗ, у порівнянні з 2021 роком оплата пакетів медичних послуг за програмою медичних гарантій збільшена на 33,8 млрд грн.

Витрати на програму медичних гарантій, передбачені держбюджетом у 2022 році, встановлено на рівні 157,5 млрд грн.

Також у бюджеті передбачено низку видатків на охорону здоров’я в Україні, зокрема, виплати працівникам закладів охорони здоров’я у зв’язку з переїздом на нове місце роботи, перекваліфікацією під час формування спроможної мережі госпітальних округів — 100 млн грн.


Нагадаємо, українські правоохоронці отримають збільшення заробітних плат вже з лютого 2022 року. На 10% зростуть зарплати працівників системи МВС усіх категорій.

Виплати збільшать не лише поліцейським, але й рятувальникам, прикордонникам, працівникам міграційної служби та бійцям Національної гвардії.

Джерело: Ракурс


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