Повышение зарплаты врачам утвердил Кабмин

https://racurs.ua/n165606-povyshenie-zarplaty-vracham-utverdil-kabmin.html

Ракурс

Зарплата врачей растет с 1 января 2022 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Теперь врачи (кроме врачей-интернов) и профессионалы с высшим немедицинским образованием будут получать не менее 20 тыс. грн в месяц. Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

Не менее 13 тыс. 500 грн будут получать специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.

По данным Минздрава, по сравнению с 2021 годом оплата пакетов медицинских услуг по программе медицинских гарантий увеличена на 33,8 млрд грн.

Расходы на программу медицинских гарантий, предусмотренные госбюджетом в 2022 году, установлен на уровне 157,5 млрд грн.

Также в бюджете предусмотрен ряд расходов на здравоохранение в Украине, в частности, выплаты работникам учреждений здравоохранения в связи с переездом на новое место работы, переквалификацией во время формирования способной сети госпитальных округов — 100 млн грн.

Напомним, украинские правоохранители получат увеличение заработных плат уже с февраля 2022 года. На 10% вырастут зарплаты работников системы МВД всех категорий.

Выплаты увеличат не только полицейским, но и спасателям, пограничникам, сотрудникам миграционной службы и бойцам Национальной гвардии.