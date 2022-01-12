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Ракурс
Еще одну категорию лекарства освободили от налогообложения

Еще одну категорию лекарства освободили от налогообложения (ДОКУМЕНТ)

12 янв 2022, 14:31
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Кабинет министров освободил от НДС ввоз лекарств и медсредств, закупаемых Министерством здравоохранения.

Соответствующее решение правительство приняло 12 декабря. Об этом стало известно из трансляции заседания Кабинета министров.

Кабмин принял решение об отмене налога на добавленную стоимость в отношении операции по ввозу и поставке лекарственный и медицинских средств, которые закупает Минздрав.

Осенью правительство освободило от налогообложения перечень оборудования и лекарств против COVID-19, ввозимых в Украину.

Напомним, что зарплата врачей растет с 1 января 2022 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.


Теперь врачи (кроме врачей-интернов) и профессионалы с высшим немедицинским образованием будут получать не менее 20 тыс. грн. в месяц.

Не менее 13 тыс. 500 грн будут получать специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.

Источник: Ракурс


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