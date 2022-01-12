Еще одну категорию лекарства освободили от налогообложения

https://racurs.ua/n165608-esche-odnu-kategoriu-lekarstva-osvobodili-ot-nalogooblojeniya-dokument.html

Ракурс

Кабинет министров освободил от НДС ввоз лекарств и медсредств, закупаемых Министерством здравоохранения.

Соответствующее решение правительство приняло 12 декабря. Об этом стало известно из трансляции заседания Кабинета министров.

Кабмин принял решение об отмене налога на добавленную стоимость в отношении операции по ввозу и поставке лекарственный и медицинских средств, которые закупает Минздрав.

Осенью правительство освободило от налогообложения перечень оборудования и лекарств против COVID-19, ввозимых в Украину.

Напомним, что зарплата врачей растет с 1 января 2022 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.

Теперь врачи (кроме врачей-интернов) и профессионалы с высшим немедицинским образованием будут получать не менее 20 тыс. грн. в месяц.

Не менее 13 тыс. 500 грн будут получать специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.