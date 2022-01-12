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Еще одну категорию лекарства освободили от налогообложения
Еще одну категорию лекарства освободили от налогообложения (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n165608-esche-odnu-kategoriu-lekarstva-osvobodili-ot-nalogooblojeniya-dokument.htmlРакурс
Кабинет министров освободил от НДС ввоз лекарств и медсредств, закупаемых Министерством здравоохранения.
Соответствующее решение правительство приняло 12 декабря. Об этом стало известно из трансляции заседания Кабинета министров.
Кабмин принял решение об отмене налога на добавленную стоимость в отношении операции по ввозу и поставке лекарственный и медицинских средств, которые закупает Минздрав.
Осенью правительство освободило от налогообложения перечень оборудования и лекарств против COVID-19, ввозимых в Украину.
Напомним, что зарплата врачей растет с 1 января 2022 года. Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
Теперь врачи (кроме врачей-интернов) и профессионалы с высшим немедицинским образованием будут получать не менее 20 тыс. грн. в месяц.
Не менее 13 тыс. 500 грн будут получать специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.
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