Нардепы голосовали за своих коллег при регистрации на первое пленарное заседание, фото: Nash.live

https://racurs.ua/n132024-v-rade-obnarujili-pervyh-knopkodavov-2020-goda-video.html

Ракурс

В Верховной Раде обнаружили первые случаи неличного голосования в этом году.

На «кнопкодавстве» разоблачили внефракционных народных избранников Вадима Новинского и Дмитрия Шпенова, сообщает общественное движение «Честно».

Неличное голосования произошло при регистрации народных избранников на первое пленарное заседание в этом году.

Так, Новинский нажал кнопку на своем месте и на пульте внефракционного депутата Мусы Магомедова, а Шпенов зарегистрировал себя и внефракционного Дмитрия Шенцева, который в тот момент отсутствовал.

Отмечается, что Магомедов впоследствии добежал до своего места, но на табло системы «Рада» указывалось, что кнопку «за» на его пульте уже нажали.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит для народных избранников ответственность за неличное голосование. Согласно нормам этого закона, уличенных в «кнопкодавстве» депутатов будут штрафовать на сумму от 51 до 85 тыс. грн.