Фракция "Слуга народа" определилась с кадровыми вопросами относительно председателей двух профильных комитетов, скриншот видео канала "Рада"

https://racurs.ua/n132023-komitet-rady-po-inostrannyh-delam-vozglavit-sluga-prepodavatel-indiyskogo-universiteta-video.html

Ракурс

Фракция президентского большинства «Слуга народа» определилась с кадровыми вопросами относительно председателей двух профильных комитетов. Ирину Венедиктову в комитете по правовой политике заменит Андрей Костин, а Богдана Яременко в комитете по внешней политике — Александр Мережко.

О кандидатурах «Слуги народа» рассказал в парламенте руководитель фракции Давид Арахамия.

Вместо госпожи Венедиктовой мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике — господин Мережко, — сказал Арахамия.

Венедиктова в конце прошлого года начала управлять Госбюро расследований, а Яременко уходит в отставку в результате секс-скандала, в который попал осенью.

Его вероятный преемник, Александр Мережко, работал или в данный момент сотрудничает с рядом университетов за рубежом (Денверский университет, школа права Дикинсона Пенсильванского университета, Католический Люблинский университет им. Иоанна Павла II, Академия имени Анджея Фрича Моджевского, профессор Глобального университета им. Джиндали, Индия).

В Раду он прошел по списку президентской партии под № 85. На момент избрания депутатом был профессором, заведующим кафедрой права Киевского национального лингвистического университета, сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews. Согласно его декларации за 2017 год, преподавая в Кракове и индийском Глобальном университете, он заработал более 576 тыс. грн. В индийском вузе Мережко работал и в 2018 году (гонорар — 273 тыс. грн).

Сейчас он — председатель подкомитета по гражданскому и административного законодательства, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. В Украине Мережко задекларировал две квартиры, жилой дом и земельный участок, в Польше новый руководитель профильного комитета Рады владеет квартирой.

В начале декабря 2019 года Рада не нашла голосов отправить Яременко в отставку с должности председателя комитета.