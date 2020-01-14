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Фракция "Слуга народа" определилась с кадровыми вопросами относительно председателей двух профильных комитетов, скриншот видео канала "Рада"

Комитет Рады по иностранных делам возглавит «слугa"-преподаватель индийского вуза (ВИДЕО)

14 янв 2020, 16:01
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Фракция президентского большинства «Слуга народа» определилась с кадровыми вопросами относительно председателей двух профильных комитетов. Ирину Венедиктову в комитете по правовой политике заменит Андрей Костин, а Богдана Яременко в комитете по внешней политике — Александр Мережко.

О кандидатурах «Слуги народа» рассказал в парламенте руководитель фракции Давид Арахамия.

Вместо госпожи Венедиктовой мы определились, что это будет господин Костин. А по международной политике — господин Мережко, — сказал Арахамия.

Венедиктова в конце прошлого года начала управлять Госбюро расследований, а Яременко уходит в отставку в результате секс-скандала, в который попал осенью.

Его вероятный преемник, Александр Мережко, работал или в данный момент сотрудничает с рядом университетов за рубежом (Денверский университет, школа права Дикинсона Пенсильванского университета, Католический Люблинский университет им. Иоанна Павла II, Академия имени Анджея Фрича Моджевского, профессор Глобального университета им. Джиндали, Индия).

Фракция "Слуга народа" определилась с кадровыми вопросами относительно председателей двух профильных комитетов, скриншот видео канала "Рада"

В Раду он прошел по списку президентской партии под № 85. На момент избрания депутатом был профессором, заведующим кафедрой права Киевского национального лингвистического университета, сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews. Согласно его декларации за 2017 год, преподавая в Кракове и индийском Глобальном университете, он заработал более 576 тыс. грн. В индийском вузе Мережко работал и в 2018 году (гонорар — 273 тыс. грн).

Сейчас он — председатель подкомитета по гражданскому и административного законодательства, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. В Украине Мережко задекларировал две квартиры, жилой дом и земельный участок, в Польше новый руководитель профильного комитета Рады владеет квартирой.

В начале декабря 2019 года Рада не нашла голосов отправить Яременко в отставку с должности председателя комитета.

Источник: Ракурс


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