Фракція "Слуга народу" визначилася з кадровими питаннями щодо голів двох профільних комітетів, скріншот відео каналу "Рада"

https://racurs.ua/ua/n132023-zakordonnyy-komitet-rady-ocholyt-sluga-vykladach-indiyskogo-universytetu-video.html

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Фракція президентської більшості «Слуга народу» визначилася з кадровими питаннями щодо голів двох профільних комітетів. Ірину Венедіктову у комітеті з правової політики замінить Андрій Костін, а Богдана Яременка у комітеті із зовнішньої політики — Олександр Мережко.

Про кандидатури «Слуги народу» розповів у парламенті керівник фракції Давид Арахамія.

Замість пані Венедиктової ми визначилися, що це буде пан Костін. А по міжнародній політиці — пан Мережко, — сказав Арахамія.

Венедиктова наприкінці минулого року почала керувати Держбюро розслідувань, а Яременко йде у відставку внаслідок секс-скандалу, у який потрапив восени.

Його ймовірний наступник, Олександр Мережко, працював чи співпрацює із низкою університетів за кордоном (Денверський університет, школа права Дікінсона Пенсільванського університету, Католицький Люблінський університет ім. Іоанна Павла II, Академія імені Анджея Фрича Моджевського, професор Глобального університету ім. Джіндала, Індія).

У Раду він пройшов за списком президентської партії під № 85. На момент обрання депутатом був професором, завідувачем кафедри права Київського національного лінгвістичного університету, повідомляє Телеграм-канал PavlovskyNews. Згідно з його декларацією за 2017 рік, викладаючи в Кракові та індійському Глобальному університеті, він заробив понад 576 тис. грн. В індійському вузі Мережко працював й у 2018 році (гонорар — 273 тис. грн).

Наразі він — голова підкомітету з цивільного та адміністративного законодавства, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. В Україні Мережко задекларував дві квартири, житловий будинок і земельну ділянку, у Польщі новий керівник профільного комітету Ради володіє квартирою.

На початку грудня 2019 року Рада не знайшла голосів відправити Яременка у відставку з посади голови комітету.