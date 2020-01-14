У Києві біля житлового комплексу Campus прорвало трубу з окропом, фото: dtp. kiev

https://racurs.ua/ua/n132022-u-kyievi-bilya-jytlovogo-kompleksu-campus-prorvalo-trubu-z-okropom-foto.html

Ракурс

Прорив тепломережі знову зафіксовано у Києві.

Біля житлового комплексу Campus гарячою водою затопило дорогу. Про це повідомляє dtp. kiev у Facebook.

Аварія сталася на вулиці Нижньоключовій. У дворі зараз тече кип’яток і в повітрі збирається водяна пара. Очевидці заявляють, що комунальники ніяких заходів не проводять.

У соцмержах обурені ситуацією. Фоловери вважають, що столична влада не приділяє достатньо уваги проблемі.

Стільки гарячої води виливають на вулицю; Мабуть, заробляють багато, бо в платіжках дорога вода; Це суцільна безвідповідальність; Телефоную в диспетчерську, а там ні сном, ні духом, — коментують вони.

Нагадаємо, 13 січня у Києві поруч із торговельним центром Ocean Plaza прорвало трубу з окропом. У поліції повідомили про 10 постраждалих. Причиною прориву труби стала фізична зношеність мережі.