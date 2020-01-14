В Киеве возле жилого комплекса Campus прорвало трубу с кипятком, фото: dtp. kiev

https://racurs.ua/n132022-v-kieve-vozle-jilogo-kompleksa-campus-prorvalo-trubu-s-kipyatkom-foto.html

Ракурс

Прорыв теплосети снова зафиксировали в Киеве.

У жилого комплекса Campus горячей водой затопило дорогу. Об этом сообщает dtp. kiev в Facebook.

Авария произошла на улице Нижнеключевая. Во дворе сейчас течет кипяток и в воздухе собирается водяной пар. Очевидцы заявляют, что коммунальщики никаких мер не предпринимают.

В соцсетях возмущены ситуацией. Фоловеры считают, что столичная власть не уделяет достаточно внимания проблеме.

Столько горячей воды выливают на улицу; Видимо, зарабатывают много, ибо в платежках вода дорогая; Это сплошная безответственность; Звоню в диспетчерскую, а там ни сном, ни духом, — комментируют они.

Напомним, 13 января в Киеве рядом с торговым центром Ocean Plaza прорвало трубу с кипятком. В полиции сообщили о 10 пострадавших. Причиной прорыва трубы стала физическая изношенность сети.