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Ракурс
В Киеве возле жилого комплекса Campus прорвало трубу с кипятком, фото: dtp. kiev

В Киеве возле жилого комплекса Campus прорвало трубу с кипятком (ФОТО)

14 янв 2020, 15:43
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Прорыв теплосети снова зафиксировали в Киеве.

У жилого комплекса Campus горячей водой затопило дорогу. Об этом сообщает dtp. kiev в Facebook.

Авария произошла на улице Нижнеключевая. Во дворе сейчас течет кипяток и в воздухе собирается водяной пар. Очевидцы заявляют, что коммунальщики никаких мер не предпринимают.

В соцсетях возмущены ситуацией. Фоловеры считают, что столичная власть не уделяет достаточно внимания проблеме.

У Києві біля житлового комплексу Campus прорвало трубу з окропом, фото: dtp. kiev

У Києві біля житлового комплексу Campus прорвало трубу з окропом, фото: dtp. kiev

Столько горячей воды выливают на улицу; Видимо, зарабатывают много, ибо в платежках вода дорогая; Это сплошная безответственность; Звоню в диспетчерскую, а там ни сном, ни духом, — комментируют они.

Напомним, 13 января в Киеве рядом с торговым центром Ocean Plaza прорвало трубу с кипятком. В полиции сообщили о 10 пострадавших. Причиной прорыва трубы стала физическая изношенность сети.

Источник: Ракурс


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