Нардепи кнопкодавили під час реєстрації на перше пленарне засідання, фото: Nash.live

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Ракурс

У Верховній Раді виявили перші випадки неособистого голосування в цьому році.

На «кнопкодавстві» викрили позафракційних народних обранців Вадима Новинського та Дмитра Шпенова, повідомляє громадський рух «Чесно».

Неособисте голосування трапилося під час реєстрації народних обранців на перше пленарне засідання цього року.

Так, Новинський натиснув кнопку на своєму місці та на пульті позафракційного депутата Муси Магомедова, а Шпенов зареєстрував себе та позафракційного Дмитра Шенцева, котрий у той момент був відсутній.

Зазначається, що Магомедов згодом добіг до свого місця, проте на табло системи «Рада» вказувалося, що кнопку «за» на його пульті вже натиснули.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує для народних обранців відповідальність за неособисте голосування. Згідно з нормами цього закону, викритих на «кнопкодавстві» депутатів штрафуватимуть на суму від 51 до 85 тис. грн.