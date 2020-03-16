В Одессе грузовик подорвался на самодельной взрывчатке. Фото: Столичный регион

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Ракурс

Взрыв в Одессе произошел сегодня: под грузовым автомобилем разорвалось самодельное взрывное устройство. Случилось это на Хаджибеевской дороге во время движения грузовика.

Водитель не пострадал, а у автомобиля повреждено зеркало заднего вида и лобовое стекло. Об этом сообщает пресс-центр облуправления Нацполиции.

Следователи, кинологи и взрывотехники устанавливают обстоятельства происшествия. По предварительной версии, взорвалось самодельное управляемое устройство. Фрагменты взрывчатки изъяли и направили на исследование экспертов.

Сведения по факту взрыва внесены в Единый реестр досудебных расследований согласно ч. 1 ст. 195 УК (угроза уничтожения чужого имущества путем взрыва). Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются причастные к правонарушению лица.

Согласно законодательству, за содеянное злоумышленникам грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, от 60 до 120 часов общественных работ, до года исправительных работ или арест до шести месяцев.

Как сообщал «Ракурс», в Броварах на прошлой неделе произошел взрыв в отделении российского «Альфа-Банка». К счастью, никто не пострадал. Правоохранители предполагают, что это была попытка ограбления банка.