У ДТП під Києвом загинув боксер. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n135340-smertelna-dtp-pid-kyievom-zagynuv-vidomyy-ukrayinskyy-bokser-foto-video.html

Ракурс

Смертельна ДТП сталася сьогодні на Новообухівській трасі під Києвом. Автомобіль Audi на високій швидкості врізався в автомобіль Daewoo Lanos, який виїхав на трасу на червоний сигнал світлофора. Водій і пасажир «Ланоса» загинули на місці. Водій Audi з важкими травмами доставлений до лікарні.

Про подію повідомив у Facebook ДТП Kiev.ua.

Загиблий водій Daewoo Lanos — іменинник, йому виповнилося 22 роки. Загиблим пасажиром виявився 24-річний відомий український боксер Дмитро Лісовий.

Інформація про загибель боксера з’явилася на сторінці Федерації боксу в Facebook.

Лісовий був багаторазовим призером чемпіонатів України, екс-учасником професійного боксерського клубу «Українські отамани», а також спаринг-партнером свого колеги Олександра Усика.

Як раніше писав «Ракурс», у Харківській області в результаті зіткнення автомобілів ВАЗ 2109 і Daewoo Nubira загинули п’ятеро людей. Після зіткнення автомобілі загорілися.