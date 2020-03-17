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Ракурс
У ДТП під Києвом загинув боксер. Фото: ГолосUA

Смертельна ДТП під Києвом: загинув відомий український боксер (ФОТО, ВІДЕО)

17 бер 2020, 19:28
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Смертельна ДТП сталася сьогодні на Новообухівській трасі під Києвом. Автомобіль Audi на високій швидкості врізався в автомобіль Daewoo Lanos, який виїхав на трасу на червоний сигнал світлофора. Водій і пасажир «Ланоса» загинули на місці. Водій Audi з важкими травмами доставлений до лікарні.

Про подію повідомив у Facebook ДТП Kiev.ua.

Загиблий водій Daewoo Lanos — іменинник, йому виповнилося 22 роки. Загиблим пасажиром виявився 24-річний відомий український боксер Дмитро Лісовий.

Дмитро Лісовий. Фото: FacebookІнформація про загибель боксера з’явилася на сторінці Федерації боксу в Facebook.

У ДТП під Києвом загинув боксер Дмитро Лісовий. Фото: Facebook

У ДТП під Києвом загинув боксер Дмитро Лісовий. Фото: Facebook

У ДТП під Києвом загинув боксер Дмитро Лісовий. Фото: Facebook

У ДТП під Києвом загинув боксер Дмитро Лісовий. Фото: FacebookЛісовий був багаторазовим призером чемпіонатів України, екс-учасником професійного боксерського клубу «Українські отамани», а також спаринг-партнером свого колеги Олександра Усика.

У ДТП під Києвом загинув боксер Дмитро Лісовий. Фото: Facebook

У ДТП під Києвом загинув боксер Дмитро Лісовий. Фото: Facebook

У ДТП під Києвом загинув боксер Дмитро Лісовий. Фото: Facebook

У ДТП під Києвом загинув боксер Дмитро Лісовий. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», у Харківській області в результаті зіткнення автомобілів ВАЗ 2109 і Daewoo Nubira загинули п’ятеро людей. Після зіткнення автомобілі загорілися.

Джерело: Ракурс


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