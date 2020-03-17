В ДТП под Киевом погиб боксер. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n135340-smertelnoe-dtp-pod-kievom-pogib-izvestnyy-ukrainskiy-bokser-foto-video.html

Ракурс

Смертельное ДТП произошло сегодня на Новообуховской трассе под Киевом. Автомобиль Audi на высокой скорости врезался в автомобиль Daewoo Lanos, который выехал на трассу на красный сигнал светофора. Водитель и пассажир «Ланоса» погибли на месте. Водитель Audi с тяжелыми травмами доставлен в больницу.

О происшествии сообщило в Facebook сообщество dtp.kiev.ua.

Погибший водитель Daewoo Lanos — именинник, ему исполнилось 22 года. Погибшим пассажиром оказался 24-летний известный украинский боксер-тяжеловес Дмитрий Лисовой.

Информация о гибели боксера появилась на странице Федерации бокса в Facebook.

Лисовой являлся многократным призером чемпионатов Украины, экс-участником профессионального боксерского клуба «Украинские атаманы», а также спарринг-партнером своего коллеги Александра Усика.

Как ранее писал «Ракурс», в Харьковской области в результате столкновения автомобилей ВАЗ 2109 и Daewoo Nubira погибли пять человек. После столкновения автомобили загорелись.