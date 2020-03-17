ДБР очолив колишній СБУшник. Фото: dbr.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n135339-derjburo-rozsliduvan-ocholyv-kolyshniy-spivrobitnyk-sbu.html

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Державне бюро розслідувань очолюватиме Олександр Соколов, який виконувати повноваження директора Бюро.

Соколов приступає до виконання повноважень із 17 березня відповідно до ч. 1 ст. 10, п. 2 ч. 4 ст. 10, ч. 4 ст. 12 закону України «Про Державне бюро розслідувань». До цього правоохоронець з січня 2020 року обіймав посаду заступника директора ДБР. Про це сьогодні повідомила прес-служба відомства.

Раніше Соколов працював у харківському управлінні Служби безпеки України. До роботи в спецслужбі він займав посаду у відділі внутрішньої безпеки в управлінні Міністерства внутрішніх справ у Харківській області.

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський призначив в. о. директора ДБР депутата від «Слуги народу» Ірину Венедіктову. Нову структуру бюро президент затвердив 6 лютого 2020 року. Політики неоднозначно відреагували на це рішення, дехто критикував Зеленського.

Вже сьогодні Венедіктова стала новим генеральним прокурором України. Постанову про її призначення під № 3227 ухвалила Верховна Рада голосами 269 нардепів. Генпрокурор вже заявила, що Офіс генерального прокурора розслідуватиме всі провадження максимально швидко.