ГБР возглавил бывший СБУшник. Фото: dbr.gov.ua

https://racurs.ua/n135339-gosburo-rassledovaniy-vozglavil-byvshiy-sotrudnik-sbu.html

Ракурс

Государственное бюро расследований будет возглавлять Александр Соколов, который будет исполнять полномочия директора Бюро.

Соколов приступает к исполнению полномочий с 17 марта согласно ч. 1 ст. 10, п. 2 ч. 4 ст. 10, ч. 4 ст. 12 закона Украины «О Государственном бюро расследований». До этого правоохранитель с января 2020 года занимал должность заместителя директора ГБР. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Соколов работал в харьковском управлении Службы безопасности Украины. До работы в спецслужбе он занимал должность в отделе внутренней безопасности в управлении Министерства внутренних дел в Харьковской области.

Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский назначил и. о. директора ГБР депутата от «Слуги народа» Ирину Венедиктову. Новую структуру бюро президент утвердил 6 февраля 2020 года. Политики неоднозначно отреагировали на это решение, некоторые критиковали Зеленского.

Уже сегодня Венедиктова стала новым генеральным прокурором Украины. Постановление о ее назначении под № 3227 приняла Верховная Рада голосами 269 нардепов. Генпрокурор уже заявила, что Офис генерального прокурора будет расследовать все производства максимально быстро.