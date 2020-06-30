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Ракурс
Жену президента третью неделю спасают от COVID-19 — коронавирус у Зеленской

Зеленскую спасают от COVID-19 уже третью неделю — новый отчет медиков

30 июн 2020, 18:08
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Елену Зеленская, жену президента Украины уже третью неделю лечат от COVID-19.

Пресс-служба Офиса президента сегодня сообщила, что первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает. В то же время медики отметили, что Зеленская продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.


Жена президента борется с вызванной COVID-19 двусторонней полисегментарной пневмонией.

Напомним, что первую леди 16 июня положили в столичную больницу. «Ракурс» сообщал, что Зеленский после инфицирования жены на две недели перешел на специальный режим работы. Президент был обязан ежедневно проходить тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Круг его физического общения ограничили, совещания проводили только в онлайн-режиме.

Источник: Ракурс


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