Жену президента третью неделю спасают от COVID-19 — коронавирус у Зеленской

https://racurs.ua/n140465-zelenskuu-spasaut-ot-covid-19-uje-tretu-novyy-otchet-medikov.html

Ракурс

Елену Зеленская, жену президента Украины уже третью неделю лечат от COVID-19.

Пресс-служба Офиса президента сегодня сообщила, что первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает. В то же время медики отметили, что Зеленская продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей.

Жена президента борется с вызванной COVID-19 двусторонней полисегментарной пневмонией.

Напомним, что первую леди 16 июня положили в столичную больницу. «Ракурс» сообщал, что Зеленский после инфицирования жены на две недели перешел на специальный режим работы. Президент был обязан ежедневно проходить тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры. Круг его физического общения ограничили, совещания проводили только в онлайн-режиме.