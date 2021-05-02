Статистика коронавируса на праздники улучшилась — 5 тыс. новых больных

https://racurs.ua/n154094-statistika-koronavirusa-na-prazdniki-uluchshilas-5-tys-novyh-bolnyh-infografika.html

Ракурс

В Украине за минувшие сутки, 1 мая, подтвердили 5 тыс. 94 новых случаев коронавируса. Больше всего заразившихся в Днепропетровской области.

Привили от коронавируса за сутки 2 тыс. 661 украинца.

За все время пандемии в Украине заболели уже более 2 млн 83 тыс. человек. Зафиксировано 44 тыс. 596 смертей, проведено 9,4 млн ПЦР-тестирования.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что не ожидает сильных скачков новых случаев после майских праздников, но прогнозировал увеличение заражений в июне.

Украина вчера договорилась о дополнительной поставке 10 млн доз вакцины Pfizer.