Украина получит дополнительные 10 млн доз вакцины Pfizer. Фото: Укринформ

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Украина договорилась о поставках дополнительных 10 млн доз вакцины от коронавируса от Pfizer.

Соответствующий контракт был подписан ночью 1 мая. Поставки препарата ожидаются до конца 2021 года, а в целом Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer в течение года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства.

Договоренности предусматривают, что первые 500 тыс. доз поступят в Украину в мае-июне, а 4,5 млн доз в третьем квартале — июль-сентябрь. Остальные 15 млн доз Украине пообещали поставить в четвертом квартале этого года.

В Офисе президента заявили, что подписание этого контракта стало возможным благодаря личным договоренностям Владимира Зеленского с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой.

Напомним, 30 апреля в Украину прибыли первые 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Sinovac. Эффективность вакцины на третьем этапе испытаний составила 50,38%, и может быть действенным против различных штаммов болезни, а в марте «Лекхим» (компания-посредник) отметила, что окончательная эффективность вакцины составляет 83,5%. Главные преимущества этой вакцины заключаются в том, что для нее не нужны особые условия для хранения и низкая цена.