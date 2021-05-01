Україна отримає додаткові 10 млн доз вакцини Pfizer. Фото: Укрінформ

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Україна домовилася про постачання додаткових 10 млн доз вакцини від коронавірусу від Pfizer.

Відповідний контракт було підписано вночі 1 травня. Поставки препарату очікуються до кінця 2021 року, а загалом Україна отримає 20 млн доз вакцини Pfizer впродовж року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає прес-служба відомства.

Домовленості передбачають, що перші 500 тис. доз надійдуть в Україну у травні-червні, а 4,5 млн доз у третьому кварталі — липень-вересень. Решта 15 млн доз Україні пообіцяли поставити у четвертому кварталі цього року.

В Офісі президента заявили, що укладення цього контракту стало можливим завдяки особистим домовленостям Володимира Зеленського з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою.

Нагадаємо, 30 квітня до України прибули перші 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Sinovac. Ефективність вакцини на третьому етапі випробувань склала 50,38%, і може бути дієвою проти різних штамів хвороби, а в березні «Лекхім» (компанія-посередник) зазначила, що остаточна ефективність вакцини становить 83,5%. Головні переваги цієї вакцини полягають в тому, що для неї не потрібні особливі умови для зберігання та низька ціна.