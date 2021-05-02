5 тис. нових COVID-хворих напередодні Великодня — статистика коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n154094-statystyka-koronavirusu-na-svyata-pokraschylasya-5-tys-novyh-hvoryh-infografika.html

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В Україні за минулу добу, 1 травня, підтвердили 5 тис. 94 нових випадків коронавірусу. Найбільше заразилися в Дніпропетровській області.

Щепили від коронавірусу за добу 2 тис. 661 українця.

За весь час пандемії в Україні ззахворіло вже понад 2 млн 83 тис. осіб. Зафіксовано 44 тис. 596 смертей, проведено 9,4 млн ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що не чекає сильних стрибків нових випадків після травневих свят, але прогнозував збільшення заражень у червні.

Україна вчора домовилася про додаткову поставку 10 млн доз вакцини Pfizer.