Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
5 тис. нових COVID-хворих напередодні Великодня — статистика коронавірусу

Статистика коронавірусу на свята покращилася — 5 тис. нових хворих (ІНФОГРАФІКА)

2 тра 2021, 08:42
999

В Україні за минулу добу, 1 травня, підтвердили 5 тис. 94 нових випадків коронавірусу. Найбільше заразилися в Дніпропетровській області.

Щепили від коронавірусу за добу 2 тис. 661 українця.

За весь час пандемії в Україні ззахворіло вже понад 2 млн 83 тис. осіб. Зафіксовано 44 тис. 596 смертей, проведено 9,4 млн ПЛР-тестувань.

5 тис. нових COVID-хворих напередодні Великодня — статистика коронавірусу

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (804), Донецькій (418), Харківській (344), Одеській (296) та Черкаській (273) областях.

5 тис. нових COVID-хворих напередодні Великодня — статистика коронавірусу

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомляв, що не чекає сильних стрибків нових випадків після травневих свят, але прогнозував збільшення заражень у червні.


Україна вчора домовилася про додаткову поставку 10 млн доз вакцини Pfizer.

Динаміка захворюваності на коронавірус в Україні, дані — РНБО

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів